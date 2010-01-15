Янукович не верит, что Россия претендует на Крым

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что со стороны Российской Федерации нет угрозы территориальной целостности Украины в контексте Крыма.

«Что касается Крыма - тут идет постоянное нагнетание ситуации. Последние пять лет - в контексте угрозы РФ по отношению к территориальной целостности Украины, принадлежности Крыма и так далее. Это не имело и не имеет никаких оснований. Если есть аргументы, то власть должна их внятно изложить», - сказал политик в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Украина».

Как подчеркнул ЯНУКОВИЧ, в противном случае такие вопросы наносят ущерб государству.

«Это не шутки, не игрушки. Это две огромных страны, которые очень сильно зависимы друг от друга во многих вопросах, и в экономике - прежде всего», - подчеркнул кандидат в президенты.

По его убеждению, нагнетание так называемого «крымского вопроса» идет лишь во вред отношений с Россией.

«Я категорически против такой политики. Она будет приводить только к снижению товарооборота между нашими странами, к недоверию друг к другу, что, например, может привести к снижению прокачки газа через нашу территорию, строительству газопроводов в обход Украины», - отметил ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что в настоящий момент «нужно думать, как эту политику исправлять, и с какими аргументами нужно начинать переговоры с Россией хотя бы в газовом вопросе, как избежать потерь в объемах прокачки газа по украинской газотранспортной системе».

«Все эти вопросы решаются только на доверительной основе, на нормальных, понятных, прозрачных и прогнозируемых условиях, определяющих уровень и качество отношений между государствами. Такая политика нынешней властью сформирована, увы, не была. «Оранжевые» лишь разрушили то, что уже было построено до них», - подытожил политик.