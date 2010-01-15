Севастополь «закольцевал» газ

Газовый дюкер, соединяющий Южную и Северную стороны Севастополя, сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты утверждают: введение газопровода "позволит стабилизировать давление природного газа" в различных районах города.

Сметная стоимость дюкера - 132 миллиона гривен.

Газопровод высокого давления начинали строить в 2004 году, но работы прекращались из-за отсутствия финансирования. В 2008 году их возобновили, было освоено 62 миллиона гривен, работы продолжили в 2009-ом.

"Сложность (проекта) заключалась в прокладке подводной части газопровода по дну бухты. Строители выполнили комплекс работ в сжатые сроки: за 4 месяца", - говорится в пресс-релизе.

Глава севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН выразил надежду, что в течение двух-трех недель пройдут пуско-наладочные работы, и газ начнет циркулировать по замкнутому кольцу.