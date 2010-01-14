У коммерсантов пытаются отбить корты спортшколы в Керчи

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов, которые санкционировали передачу властями Керчи бытовых построек и теннисных кортов, используемых для тренировок воспитанников детско-юношеской спортивной школы, в аренду коммерческой фирме.

"Кассационная инстанция указала на то, что закон содержит запрет на передачу в аренду помещений, оборудования, техники внешкольных учебных заведений, и направила дело на новое рассмотрение", - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В законе указано, что госполитика Украины в сфере внешкольного образования направлена "на сохранение и развитие сети государственных и коммунальных учебных заведений без права их перепрофилирования, переподчинения, слития, закрытия, передачи помещений, оборудования, техники в аренду", добавило надзорное ведомство.