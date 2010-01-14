4 многоэтажкам дали тепло только после вмешательства прокуроров

Жителям четырех многоэтажных домов в городе Саки в Крыму после двух месяцев "испытаний холодом" дали тепло - только после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"С наступлением холодов, когда официально стартовал отопительный сезон в курортном городке, батареи в четырех многоэтажках не начали нагреваться. Вопросы замерзающих жителей к чиновникам повисали в холодном воздухе. После вмешательства Сакской межрайонной прокуратуры коммунальщики начали работы по включению отопления в квартирах. Оказалось: достаточно было одного поворота рубильника, чтобы обогреть семьи", - заявили в крымской прокуратуре.

Как выяснили работники ведомства, сакские власти вовремя не заключили договор с поставщиком тепла, сделав более ста семей заложниками спора с частной котельной.

Надзорное ведомство проводит проверку действий работников ЖЭО и горсовета, не подготовившихся к отопительному сезону.