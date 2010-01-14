«Крымский Титан» не собирается отдавать два месторождения

«Крымский Титан» продолжает работу на Иршанском и Вольногорском месторождениях на законных основаниях, сказано в заявлении компании.

В документе отмечается, что приказ министерства охраны окружающей природной среды об отзыве лицензий на разработку месторождений у «Крымского титана» приостановлен определением суда.

«Более того, согласно ст. 17 Закона Украины «Об аренде государственной и коммунальной собственности» и ст. 73 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», Минпромполитики и Фонд госимущества обязаны автоматически продлить договор аренды ГОКов с ЗАО «Крымский Титан» еще на 2 года», - заявляют на заводе.

Там отмечают, что госпредприятия «Иршанский ГОК» и «Вольногорский ГМК», которым правительство намеревается передать имущество, существуют только на бумаге.

«В уставный фонд этих предприятий внесены столы и компьютеры. Финансирование предприятий бюджетом не предусмотрено. Таким образом, оборотные средства для ведения хозяйственной деятельности государственных предприятий по добыче ильменитовых руд и производству продукции отсутствуют», - сказано в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что государство не имеет возможности выдать лицензии госпредприятиям «Иршанский ГОК» и «Вольногорский ГМК», поскольку у них нет оборудования для добычи полезных ископаемых, а также квалифицированного для выполнения таких работ персонала.

Имущество комплексов находится под судебным арестом (описано судебными исполнителями и передано на хранение в «Крымский Титан»), уверяют на заводе.

Таким образом, передача имущества комплексов, утверждают на предприятии, приведет к остановке производственных добывающих мощностей и повлечет остановку перерабатывающих мощностей «Крымского Титана» из-за дефицита сырья.

«Остановка добывающих мощностей Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК, а также перерабатывающих мощностей ЗАО «Крымский Титан» приведет к потере государством не только ежегодных налоговых отчислений на сумму около 330 млн. гривень, но и в результате - потере 10 тысяч рабочих мест в депрессивных регионах - городах Вольногорске, Армянске и поселке Иршанск», - подчеркивается в заявлении.

Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК переданы в аренду сроком на пять лет крупнейшему производителю двуокиси титана в Украине «Крымскому Титану» в сентябре 2004 года. Срок их аренды закончился в сентябре 2009 года. Хотя государство владеет 50% + 1 акцией в «Крымском Титане» через ГАК «Титан», оперативное управление предприятием осущест владелец 50% - 1 его акций - OstChem Holding AG, входящий в Group DF Дмитрия ФИРТАША.