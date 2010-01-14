Ющенко назвал оффшоры, куда Тимошенко перевела миллионы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал оффшоры, куда Юлия ТИМОШЕНКО, по его утверждению, перечислила средства, и рассказал об уголовных делах, которые ранее возбуждались против нее.

«Следствие доказало, что ТИМОШЕНКО неоднократно давала взятки в особо крупных размерах», - сказал ЮЩЕНКО.

По его словам, взятки ТИМОШЕНКО давала, в частности, и бывшему премьер-министру Павлу ЛАЗАРЕНКО за содействие работе компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

ЮЩЕНКО утверждает, что ЕЭСУ заработала на газе 2 млрд. 271 млн. 221 тыс. долларов, из них миллиард перечислен в один из оффшорных банков на тихоокеанском острове Науру, который находится возле Соломоновых островов. «Для справки хочу сказать, что на этом острове живет 11 тысяч человек, и из Украины осуществляются платежи компанией, которой руководила ТИМОШЕНКО. При этом она показывает, что на варениках живет: кафе, которое работает в Днепропетровске, - вареничная, - одевает и обувает семью ТИМОШЕНКО», - сказал ЮЩЕНКО.

Он рассказал, что в другой оффшорный банк на острове Мэн было перечислено более 401 млн. долларов. «Разве этот человек не может показать, как он живет? Здесь не одна шапка, которую украл ЯНУКОВИЧ. Здесь, знаете, несколько поездов нужно, чтобы таких шапок иметь», - сказал ЮЩЕНКО.

На вопрос, почему он в таком случае в 2005 году назначил ТИМОШЕНКО премьер-министром, ЮЩЕНКО ответил: «Ну, одну ошибку можно допустить в жизни?».

Президент подчеркнул, что тогда считал, что все уголовные дела были надуманными, но потом убедился: «имеем целую криминальную историю».

«Если мы поступим легкомысленно, мы приведем к власти самый махровый криминалитет. По объему коррупции ЯНУКОВИЧ со своими шапками просто отдыхает», - сказал ЮЩЕНКО.

ТИМОШЕНКО подала иск в Печерский районный суд Киева в связи с обвинениями ЮЩЕНКО в ее причастности к оффшорным компаниям, сообщила пресс-служба БЮТ со ссылкой на Андрея ПОРТНОВА - заместителя руководителя центрального избирательного штаба кандидата в президенты.

17 января в Украине пройдут президентские выборы. За главный пост в стране борются 18 кандидатов, среди них - ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО.