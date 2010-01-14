Два человека погибли на пожаре в частном доме в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о пожаре в сакском селе Фрунзе поступила к спасателям в четверг.

В помещении было два очага возгорания. «Общая площадь пожара составила всего три "квадрата"», - сообщили спасатели.

С огнем бойцы МЧС справились за несколько минут.

Погибли 32-летняя хозяйка дома и ее 46-летний сожитель. «Спасти людей, которые были в задымленной комнате, было уже невозможно», - отметили в крымском управлении.