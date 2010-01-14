Русская община Крыма решила, что Янукович не так уж плох

Лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ считает руководителя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА приверженцем курса на восстановление экономических и гуманитарных связей с Россией и призывает сторонников общественной организации на выборах президента Украины поддержать его кандидатуру

«У Русской общины Крыма есть немало претензий к руководству Крымской организации Партии регионов… В то же время, в ходе развернувшейся президентской кампании выбор для Русской общины становится крайне жестким: наше неучастие в выборах, поддержка заведомо непроходного кандидата или, тем более, кандидата от партии "оранжевой" власти для нас равносильны отказу от основных идеалов общины», - говорится в заявлении ЦЕКОВА.

«Среди кандидатов на пост президента Украины именно в политике ЯНУКОВИЧА отчётливо прослеживается курс на восстановление экономических и гуманитарных связей Украины с Российской Федерацией. ЯНУКОВИЧ говорит о недопустимости нарушения прав граждан Украины в плане свободного использования русского языка и развития русской культуры», - считает лидер Русской общины.

По его мнению, программа ЯНУКОВИЧА «наиболее полно отражает интересы граждан Украины, для которых духовное единство с Россией остаётся незыблемой ценностью».

«На выборах президента Украины я буду голосовать за ЯНУКОВИЧА и от имени Русской общины Крыма призываю наших сторонников принять такое же решение», - сказано в заявлении ЦЕКОВА, текст которого распространила пресс-служба общины.