Севастопольцы получили 53 квартиры

Ключи от 53 квартир, выкупленных правительством Украины, вручила в Севастополе министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

По ее информации, жилье в 116-квартирном доме получили инвалиды, чернобыльцы, дети-сироты и многодетные семьи.

Кроме того, сообщила она, в этом доме получат квартиры представители министерств обороны и внутренних дел.

По данным ДЕНИСОВОЙ, правительство профинансировало чуть больше 2 млрд. грн. и купило 6 тысяч квартир по всей стране, чтобы, в первую очередь, поддержать строителей.

В Севастополе около 8 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья, отметила министр.