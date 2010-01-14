Большинство украинцев придут на выборы и уверены в фальсификациях

Подавляющее большинство украинцев (86,7%) собираются принять участие в президентских выборах. Из них 71,6% дали ответ на этот вопрос «точно да», а 15,1% - «скорее да», сообщает Институт Горшенина, ссылаясь на данные опроса.

Не планируют участвовать в выборах 6,9% респондентов. Из них абсолютно уверены в этом 2,8%, а 4,1% скорее всего не будут участвовать. Затруднились с ответом на вопрос 5,4% украинцев.

По данным опроса, почти половина (46,4%) граждан Украины заранее принимают окончательное решение, за какого кандидата голосовать. За два-три месяца до выборов принимают такое решение 16,8% опрошенных, за месяц - 15,7%, за одну-две недели до выборов - 7,9%.

В последние перед выборами дни принимают решение о поддержке того или иного кандидата 7,4% украинцев, а 2,1% делают это только в день выборов в кабинке для голосования. Затруднились ответить на вопрос 3,7% респондентов.

Большинство украинцев (67,6%) уверены, что на президентских выборах будут фальсификации. Из них 42,5% считают, что фальсификации не повлияют на результат выборов, а 25,1% полагают, что повлияют. 13,8% респондентов верят в то, что предстоящие выборы будут честными. Затруднились ответить на вопрос 18,6% опрошенных.

Телефонный опрос на тему «Настроение украинцев накануне президентских выборов» Институт Горшенина проводил 11-13 января.

Согласно случайной выборке опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.