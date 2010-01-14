Литвин пояснил свою позицию по ЧФ, языку, газу и армии

Кандидат в Президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отмечает, что в Украине один государственный язык - украинский, а русский должен иметь официальный статус языка межнационального общения.

В эфире телеканала "1+1" на вопрос о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года, ЛИТВИН ответил, что, в соответствии с принятыми документами, ЧФ будет находиться там до 2017 года, "а дальше - это предмет совместных переговоров Украины и России".

На вопрос, будут ли в случае его избрания президентом подписаны новые газовые соглашения с Россией или же сохранятся нынешние, ЛИТВИН заявил: "Проведение переговоров и газовые соглашения должны быть абсолютно прозрачные, а тогда это будут новые газовые соглашения".

По словам ЛИТВИНА, если он победит на выборах, то гарантирует, что Украина будет иметь "внеблоковый статус однозначно".

Говоря о внешнеполитических ориентирах страны, кандидат отметил, что Украина не должна "осуществлять внешнюю политику по одному вектору".

Также ЛИТВИН заявил, что в случае его избрания президентом в Украине "сохранится срочная служба", поскольку "профессиональная (армия) - это нереально". В то же время он отметил: "Те, кто прошли школу возмужания, должны возвращаться здоровыми, а также иметь преференции при поступлении в вузы".