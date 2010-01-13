Украина вынесла приговор Сталину

Апелляционный суд Киева признал семерых руководителей большевистского режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах, сообщил пресс-центр Службы безопасности страны.

Уголовное дело, которое возбудило и расследовало СБУ по факту "совершения голодомора-геноцида" в Украине, суд рассмотрел 13 января.

Как говорится в сообщении спецслужбы, решением суда подтверждены выводы следователей СБУ об организации в 1932-1933 годах на территории УССР генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков /ЦК ВКП(б)/ Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины /КП(б)У/ Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК КП(б)У Менделем Хатаевичем "геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение".

"Согласно выводу судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук страны, в результате совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек", - заявила спецслужба.

Суд констатировал, что Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубар и Хатаевич совершили преступление, предусмотренное статьей "геноцид" Уголовного кодекса Украины, и закрыл уголовное дело в связи с их смертью.