Украинского капитана считают совиновником гибели 18 человек

Окружной суд в специальном административном районе Китая Сянган (Гонконг) обвиняет капитана украинского буксира «Нефтегаз-67» Юрия Кулемесина, капитана китайского сухогруза «Яохай» Лю Бо и двух его лоцманов в создании угрозы жизни на море. Все четверо своей вины не признали, сообщает Радио Свобода

Речь идет о столкновении буксира и сухогруза 22 марта 2008 года в условиях тумана близ побережья Гонконга, в результате которого «Нефтегаз-67» за считанные минуты затонул. Погибли 18 членов экипажа, среди них были крымчане. Удалось спастить шести украинцам и гражданину Китая. Судно, владельцем которого является компания «Черноморнефтегаз» (Симферополь), отбуксировали в Китай.

Суд решил, что у буксира и сухогруза было «достаточно времени», чтобы избежать столкновения, но обвиняемые начали что-то предпринимать лишь за минуту до него.

Суд установил, что украинский буксир держался середины судоходного канала и не освобождал эту позицию, несмотря на то, что его капитан видел: навстречу идет китайский сухогруз, больший по размеру.

Украинский капитан заявил, что не слышал предупредительные гудки китайского судна.

Приговор обвиняемым планируется вынести в пятницу.

Судья дала понять, что неминуемым будет приговор в виде заключения, отмечает радио.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться еще в 2008 году, но его неоднократно откладывали.