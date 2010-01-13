Янукович обещает построить мост из Крыма в Россию, если победит

Кандидат на пост президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает реализовать проект строительства моста через Керченский пролив в случае победы на выборах.

"Я в обязательном порядке построю мост "Керчь-Кавказ", - сказал ЯНУКОВИЧ в среду в Симферополе.

"Открытием транспортного коридора мы создадим благоприятные условия для развития Крыма - его туристической отрасли, и, конечно, для движения товаров. Транзит - это всегда дополнительные ресурсы", - считает кандидат в президенты, слова которого цитирует пресс-служба Партии регионов.

Транспортный переход "Керчь-Кубань" способен обеспечить перемещение через пролив до 10 миллионов человек в год. Также он может использоваться для транспортировки сжиженного газа в железнодорожных и автомобильных цистернах, сообщала ранее пресс-служба крымского правительства.