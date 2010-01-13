Лидером «Русского блока» избран Басов вместо Свистунова – минюст
17:00, 13 января 2010Крым
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Министерство зарегистрировало
Министерство юстиции Украины зарегистрировало Геннадия БАСОВА руководителем партии "Русский блок" вместо Александра СВИСТУНОВА, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении, присланном партией в минюст, решение об избрании БАСОВА принято VІІ съездом "Русского блока" в 2009 году.
"Русский блок" зарегистрирован в министерстве 30 марта 2001 года и внесен в реестр политических партий под №86.
БАСОВ - депутат горсовета Севастополя.
СВИСТУНОВ - депутат крымского парламента.
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