Лидером «Русского блока» избран Басов вместо Свистунова – минюст

Министерство юстиции Украины зарегистрировало Геннадия БАСОВА руководителем партии "Русский блок" вместо Александра СВИСТУНОВА, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, присланном партией в минюст, решение об избрании БАСОВА принято VІІ съездом "Русского блока" в 2009 году.

"Русский блок" зарегистрирован в министерстве 30 марта 2001 года и внесен в реестр политических партий под №86.

БАСОВ - депутат горсовета Севастополя.

СВИСТУНОВ - депутат крымского парламента.

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