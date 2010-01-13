208 коррупционеров наказаны за год

В Крыму в 2009 году суды привлекли к уголовной ответственности 54 коррупционера, административное наказание назначено 154 нарушителям антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Среди тех, кого привлекли к уголовной ответственности, - 16 работников правоохранительных органов, 12 служащих органов местной власти и самоуправления, 8 сельских и поселковых председателей.

Среди коррупционеров, которым назначили административное наказание, 7 госслужащих высшего звена - 1-4 категории.

В 2009 году следователи прокуратуры направили в суд 59 уголовных дела о преступлениях с признаками коррупции, которые причинили семь миллионов гривен ущерба. Шесть миллионов уже возмещены.

Всего в прошлом году правоохранительные органы составили в отношении коррупционеров 206 протоколов. «Половина из них - в отношении должностных лиц органов местного самоуправления. Они чаще других попадались на нарушениях требований закона о борьбе с коррупцией», - отметила прокуратура.

В 2008 году судами к уголовной ответственности привлечены 58 коррупционеров, административное наказание назначено 151 нарушителю.