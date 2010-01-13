185 авиабомб нашли на аэродроме

185 немецких авиабомб времен Великой отечественной войны, обнаруженных в Крыму на территории гарнизона Черноморского флота России, вывезли на полигон и уничтожили украинские сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба крымского управления.

«На всех боеприпасах стоит клеймо 1943 года производства. Несмотря на то, что прошло уже 66 лет, взрывоопасные предметы были практически в идеальном состоянии, а значит, представляли реальную угрозу. Радиус разлета осколков одной авиабомбы доходит до 200 метров», - говорится в пресс-релизе.

Предмет, похожий на мину, обнаружили в земле рядом с аэродромом в поселке Гвардейское «охотники за металлом». Прибыв на аэродром, саперы МЧС обследовали близлежащую территорию и нашли еще 184 боеприпаса.

Пиротехники идентифицировали находки как килограммовые авиабомбы SD-1.

«Эти осколочные боеприпасы являлись «начинкой» более крупной авиабомбы, которая при сбросе с самолета разрывалась и устраивала смертельный «дождь». Боеприпасы использовались против советской пехоты», - говорится в сообщении.