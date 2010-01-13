Прокуроры встретят выборы во всеоружии

Крымская прокуратура создала специальные рабочие группы реагирования на установленные избирательными комиссиями факты нарушений законов о выборах президента Украины.

«Заявления, которые касаются вопросов о выборах: будь то просьбы о разъяснении закона или сообщения о нарушениях законодательства, - рассматриваются избирательными комиссиями. Если комиссия сочтет необходимым проведение проверки изложенных в жалобе обстоятельств правоохранительными органами, они по обращению избиркома должны организовать реагирование в установленные законом сроки. Для этого в прокуратуре Крыма и создана рабочая группа. Цель ее деятельности - прокурорское реагирование на факты нарушения законодательства», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выборы главы государства пройдут 17 января.