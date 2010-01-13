Епархии передали дела репрессированных монахинь

Альбом с фотокопиями архивных дел в отношении репрессированных в 1920-е годы инокинь и священника Топловского монастыря передала Симферопольской и крымской епархии Служба безопасности Украины, сообщила пресс-служба крымского СБУ.

«Среди документов - фотокопии анкет арестованных, протоколов допросов, постановления ОГПУ о высылке», - говорится в пресс-релизе.

Кроме следственной документации, в архиве хранились материалы, уникальные с исторической точки зрения. «Два очерка об истории возникновения и развития Свято-Троицкого Параскевского монастыря, написанные самими монахинями, и сохранившаяся публикация в Епархиальных Таврических ведомостях послания святейшего патриарха Тихона, в котором он выступает с резкой критикой большевистского режима», - уточнила спецслужба.

К концу XIX столетия обитель насчитывала более двухсот человек.

В 1919 году на ее территорию ворвались вооруженные мародеры и разграбили ценности.

«В двадцатом году монастырское хозяйство преобразовали в колхоз с названием «Безбожник». Спустя несколько лет хозяйство было преобразовано в артель «Женский труд». Затем Президиум ЦИК Крымской АССР принял решение о ликвидации Топловской сельхозобщины «Женский труд» как «лжекооперативной». Закрытие обители, где трудились монахини и священник, в конечном итоге привело к тому, что в апреле 1929 года им было предъявлено обвинение в «систематической агитации с использованием религиозных заблуждений масс», - рассказали в СБУ.

Согласно постановлению ОГПУ Крыма монахинь и священника арестовали. «Одних приговорили к лишению свободы, других выслали в Архангельск, третьим запретили проживать в крупных городах и на территории Крыма», - сказано в сообщении.