Янукович отрицает подготовку им фальсификаций на выборах

Кандидат на пост президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ опровергает обвинения его конкурента на выборах, действующего премьера Юлии ТИМОШЕНКО в подготовке Партией регионов массовых фальсификаций на выборах главы государства, в частности, с использованием технологий голосования на дому.

ЯНУКОВИЧ заявил: положение действующего закона о выборах президента о порядке голосования людей, которые из-за болезни не могут самостоятельно передвигаться, подтверждено требованием Конституционного суда с целью защиты прав граждан, которое поддержал своим голосованием БЮТ. «Это лицемерие, которое есть в этой политической силе (БЮТ), и ее лидеров, вообще не имеет предела. Это просто «беспредел», ведь они голосовали за этот закон. Это ложь, чистая наглая ложь», - сказал кандидат в президенты в Симферополе.

Он сообщил, что, например, в Донецкой области заявления для голосования на дому в настоящее время подали только около 1% избирателей, а не 11%, как об этом сегодня заявила ТИМОШЕНКО.

«Все, что она говорит в последнее время, - суета, истерика, а иногда это смешно выглядит. Наверно, она на себя плохо смотрит со стороны», - сказал ЯНУКОВИЧ.

ТИМОШЕНКО в среду обвинила Партию регионов в подготовке массовых фальсификаций на выборах президента. По ее словам, для этого используется технология голосования на дому без документального подтверждения состояния здоровья.