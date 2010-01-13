Янукович знает, как сделать, чтобы и РФ была сытой, и Украина целой

Кандидат на пост президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что подойдет к решению вопроса о базировании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины без негативных последствий для отношений между двумя странами, но с учетом украинских национальных интересов.

«Мы этот вопрос решим таким образом, чтобы он ни в коем случае не имел негативных последствий для отношений Украины и России», - сказал политик в среду в прямом эфире государственной телерадиокомпании «Крым»

В то же время, отметил ЯНУКОВИЧ, с позиции экономики он будет защищать нацинтересы Украины.

«Как этот вопрос решить, я себе четко представляю», - добавил кандидат в президенты.