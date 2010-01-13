Суды Севастополя удовлетворили 800 исков налоговой в 2009 году

Суды Севастополя в 2009 году удовлетворили 800 исков налоговой службы города на сумму почти 20 млн. грн., в пользу налогоплательщиков решения по этим искам не выносились, сообщил пресс-центр севастопольской налоговой.

По данным начальника юридического управления Ирины МЕДВЕДЕВОЙ, из рассмотренного в прошлом году 301 иска, поданного налогоплательщиками на решения налоговой службы, суды признали правоту контролирующих органов в 174 случаях, благодаря чему более 80% от спорных сумм (133 млн. грн.) сохранены для бюджета.

По информации МЕДВЕДЕВОЙ, в прошлом году отменены 28 решений о доначислениях в бюджет из 237 поданных аппеляций.