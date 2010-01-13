Кладбищенский вандал использовал надгробия как стройматериал

Милиция задержала жителя Крыма, который вывозил надгробные плиты с симферопольского кладбища и использовал их как стройматериал, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"По его месту жительства обнаружено 38 мраморных надгробных плит. Задержанный признался, что плиты были привезены им с городского кладбища и использовались в качестве строительного материала", - говорится в сообщении.

Задержаны также двое пособников симферопольца.

В конце прошлого года в милицию начали поступать заявления о кражах мраморных надгробных плит с территории кладбища "Абдал".

Милиция устанавливает точное количество могил, пострадавших от действий вандалов.

Правоохранители просят граждан, обнаруживших пропажу надгробных плит, обращаться по телефонам в Симферополе: 55-65-82, 55-66-83, 25-13-02 или 102.