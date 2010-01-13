Интернет похоронил Тигрюлю

Информация о смерти Тигрюли - белой тигрицы, которую премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подарила ялтинскому зоопарку «Сказка» в минувшем году, не соответствует действительности, заявляют в зверинце.

«Это неправда! Тигрюля весела, бодра, растет, весит больше пятидесяти килограммов», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

В Интернете появилась информация о смерти Тигрюли от пищевого отравления в ночь на 13 января.

«Какой-то там сайт опубликовал, что нашли труп утром... Я не понимаю этих (предвыборных) технологий», - заявил ЗУБКОВ.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса руководителю украинского правительства подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке в конце августа 2009 года. ТИМОШЕНКО передала животное в зоопарк в Ялте.

Зверинец «Сказка» создан в 1995 году ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 900 животных и птиц. Многие из них - редких видов.