Тигрюля жива-здорова

Информация о смерти Тигрюли - белой тигрицы, которую премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подарила ялтинскому зоопарку «Сказка», не соответствует действительности, заявляют в зверинце.

«Это неправда! Тигрюля весела, бодра, растет, весит больше пятидесяти килограммов», - сказал по телефону корреспонденту УНИАН директор зоопарка Олег ЗУБКОВ.

В Интернете появилась информация о смерти Тигрюли от пищевого отравления в ночь с 12 на 13 января.

«Какой-то там сайт опубликовал, что нашли труп утром... Я не понимаю этих (предвыборных) технологий», - отметил ЗУБКОВ.

Тигрюля пока не переехала в новый комфортабельный вольер, хотя он готов.

«Мы отправили (в Киев) пакет документом, что вольер готов. Юлию Владимировну ждем. Ждем, что она заедет и перережет ленточку. Это же ее крестница», - сказал ЗУБКОВ, добавив, что пока не знает дату приезда ТИМОШЕНКО.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса руководителю украинского правительства подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке в конце августа 2009 года. ТИМОШЕНКО передала животное в зоопарк в Ялте.

Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 900 животных и птиц. Многие из них - редких видов.