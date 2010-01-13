2% избирателей готовы продать голос за любую сумму

76% украинцев не намерены продавать свой голос на выборах, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, обнародованного научным руководителем фонда Демократические инициативы Ириной БЕКЕШКИНОЙ.

"Большинство избирателей не согласно продать свой голос в обмен на голосование за определенного кандидата. За любые деньги готовы продать свой голос менее 2% граждан. В то же время почти 6% готовы это сделать, если их будет устраивать сумма", - сказала она.

По словам БЕКЕШКИНОЙ, 13% опрошенных выразили готовность продать свой голос в том случае, если они все равно собирались проголосовать за этого кандидата. И таких респондентов оказалось больше всего в Киеве и Крыму.

Сумма, которая "устраивает" тех, кто готов продать свой голос, преимущественно составляет более 500 гривен. На такие деньги готовы согласиться 13% избирателей.

Как отметила БЕКЕШКИНА, более всего склонны к продаже голоса те люди, которые готовы проголосовать против всех (18% респондентов).

В то же время 87% избирателей, которые отдают преимущество Олегу ТЯГНИБОКУ, не согласны ни при каких обстоятельствах продать свой голос, 80% сторонников Петра СИМОНЕНКО и 77% Анатолия ГРИЦЕНКО заявили тоже самое.

Говоря о суммах, на которые готовы согласиться избиратели, 0,6% назвали 50 грн., 1,1% - 51-100 грн., 101-200 грн. - 2,3% избирателей.

Продажу голосов однозначно осуждают 53% респондентов, 33% - в целом относятся негативно, но с пониманием, потому что "всякие бывают у людей ситуации". А 10% относятся к такому явлению положительно, говоря: "почему бы людям не заработать".

44% опрошенных основную причину того, почему люди соглашаются продавать свой голос, видят в трудном материальном положении граждан, 30% видят причину в том, что избирателям "безразличны все кандидаты", 15% склонны объяснять продажу голосов тем, что "люди жадные и хотят на всем заработать".

Опрошены 2010 респондентов по общенациональной выборке, репрезентативной по таким характеристиками, как: пол, возраст, образование, тип и регион проживания. Погрешность выборки не превышает 2,3%.