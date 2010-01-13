Тимошенко не приедет в Севастополь
Ибо пресс-конференция
|Тимошенко и Денисова
Ранее севастопольские чиновники сообщали о планируемом на 14 января визите руководителя Кабинета министров. Ожидалось, что она вручит ключи от квартир и побывает на месте строительства газового дюкера.
Как сообщает официальный сайт правительства, в четверг в 12.00 в Киеве начнется встреча ТИМОШЕНКО с представителями центральных и региональных СМИ.
Тем временем, портал министерства труда и соцполитики информирует о визите главы ведомства Людмилы ДЕНИСОВОЙ в Севастополь. Ожидается, что в четверг она вручит ордера на квартиры, приобретенные государственным ипотечным учреждением (начало мероприятия в 11.00), а также осмотрит строительство газопровода высокого давления (в 12.30).
Кроме того, сайт администрации Севастополя не анонсирует приезд ТИМОШЕНКО, зато сообщает о мероприятиях с участием ДЕНИСОВОЙ.