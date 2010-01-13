Прокуратура наказала милиционеров за лояльность к владельцам оружия

Прокуратура Крыма провлекла к дисциплинарной ответственности милиционеров, лояльных к незаконопослушным владельцам огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Правоохранителям поставлено в вину то, что они не следят за сроками перерегистрации оружия - порядка 200 фактов - и условиями его хранения", - сказано в пресс-релизе.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства при приобретении, хранении и использовании огнестрельного оружия. За выявленные недостатки наложены дисциплинарные взыскания на должностных лиц сектора разрешительной системы крымского управления милиции.

"Владельцы оружия должны проходить процедуру перерегистрации, продолжения срока действия разрешения на его хранение и ношение раз в три года. В противном случае разрешение может быть аннулировано, а оружие изъято", - напоминает прокуратура.