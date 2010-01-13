От правительства Крыма требуют обустроить репатриантов

Прокуратура требует от Совета министров Крыма усилить контроль над освоением бюджетных средств, выделенных на обустройство репатриантов, и советует разработать план мероприятий по введению в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Как сообщила пресс-служба крымской прокуратуры, надзорное ведомство внесло представление в правительство автономии по результатам проверки соблюдения требований законодательства при использовании средств госбюджета на обустройство и социально-культурное развитие депортированных.

Прокуратура обеспокоена большим количеством недостроев. Зачастую брошенные стройки не входят в составляемые чиновниками планы финансирования. «В Крыму насчитывается 356 объектов незавершенного строительства, 290 из которых полностью заморожены», - говорится в сообщении.

Прокуратура указывают на жилищные проблемы репатриантов и «нерасторопность властей», из года в год возвращающих в госбюджет часть средств, выделенных на приобретение жилья для переселенцев. «В 2007 году не пригодились более 300 тысяч гривен, в прошлом - свыше 200», - отметила пресс-служба.

Прокуратура рекомендует крымскому правительству проанализировать выполнение программы обустройства депортированных, чтобы выявить «реальные потребности переселенцев в жилье, земельных участках, коммунальном обеспечении» и определить «конкретные объемы финансирования и конечные сроки реализации предусмотренных мер».