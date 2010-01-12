Американцы поищут нефть в Черном море

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil намерена войти в проект разработки месторождения в Черном море совместно с бразильской Petrobras и турецкой TPAO, сообщает Reuters

Планируется, что в турецкой части Черного моря будет освоен участок "в три миллиона гектаров". 50 процентов проекта будет принадлежать компании ТРАО, а оставшиеся 50 процентов на паритетных началах разделят Exxon Mobil и Petrobras.

Проект должен получить одобрение правительства Турции.

По оценкам ТРАО, объемы добычи на месторождении составят не менее десяти миллиардов баррелей нефти и 1,5 триллиона кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Petrobras намеревалась инвестировать в работы на Черном море около 300 миллионов долларов в 2009-2010 годах.

Exxon Mobil является крупнейшей американской нефтегазовой компанией.