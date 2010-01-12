Нефтегаз займется разработкой газовой площади Палласа

Кабинет министров решил предоставить национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" специальное разрешение на разработку газоносной площади Палласа на шельфе Черного моря, говорится в распоряжении правительства.

Кабмин согласился с предложением министерства охраны окружающей природной среды относительно предоставления сроком на 30 лет "Нефтегазу" разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей газа и нефти "на глубине залегания производительных горизонтов от 3 тыс. до 5,2 тыс. метров".

В документе указаны географические координаты.