Старый лидер «Русского блока» обещает упрятать нового в тюрьму

Депутат Севастопольского городского совета Геннадий Басов утверждает, что отныне лидером партии «Русский блок» является он.

Вместе с тем, депутат Верховной рады Крыма Александр Свистунов заявляет, что партией продолжает руководить он.

Накануне в СМИ появилась информация об избрании Басова лидером «Русского блока» на VIІ съезде политсилы в 2009 году и приказе министра юстиции о внесении изменений в реестр партий Украины.

«Никаких официальных уведомлений от минюста о регистрации нового лидера партии мне не поступало. Съезд, о котором говорит Басов, прошел втихаря. Никто из однопартийцев о нем (съезде) не знает. Настоящий съезд партии прошел 30 октября прошлого года, и о назначении нового руководителя речь не шла», – заявляет Свистунов.

По его данным, Басова дважды исключали из партии за нарушение устава, но он восстанавливался с помощью суда.

«Теперь сам себя назначил главой партии. Мошенническим путем и по сговору с минюстом. Это сделано с целью притормозить работу партии перед парламентскими выборами», – считает Свистунов.

Он собирается подать иск в Верховный суд Украины с просьбой признать недействительным назначение Басова руководителем «Русского блока» и намерен обратиться в прокуратуру «по факту фальсификаций и подлога». «Я это дело доведу до уголовного и его (Басова) посажу за мошенничество», – сказал Свистунов.

По материалам Центра журналистских расследований