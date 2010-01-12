В Крыму отпразднуют годовщину Переяславской Рады

Памятные мероприятия по случаю 356-ой годовщины Переяславской Рады, ознаменовавшей воссоединение Руси, проведут в Симферополе 16 января активисты движения "Русское единство", сообщила пресс-служба Русской общины Крыма.

Акция состоится возле памятника Богдану Хмельницкому.

Кроме того, участники мероприятий пройдут маршем по бульвару Франко к Долгоруковскому обелиску. Там они возложат цветы в память о воинах Русской армии - "освободителях Крыма от османского ига".