Театрализованная акция «Против всех – нет выборам без выбора!» пройдет 13 января в центре Симферополя, сообщают организаторы.

«Активисты предложат горожанам заполнить импровизированные «избирательные бюллетени». Будут сюрпризы», – сказано в пресс-релизе.

Цель акции – призвать избирателей не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Украины.

«Многие, сознавая что на выборах соревнуются бизнес-кланы, а не политические программы и идеи, все равно пытаются выбрать «меньшее зло». Наивная уверенность в том, что выбирая зло – можно выиграть – одна из тех иллюзий, на которой держится власть богачей и чиновников», – заявляют инициаторы перфоманса.

Акция пройдет под лозунгами «Не участвуй в театре политических марионеток! Менять надо не кандидатов, менять надо жизнь!», «Конкуренция капиталов – не власть народа! Долой кандидатов-миллионеров!», «Выборы – олигархический спектакль! Революция – воля народа!».