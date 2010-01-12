Крым отличился: в регионе самая высокая инфляция в Украине

Самый высокий показатель инфляция в 2009 году (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года) зафиксирован в Крыму – 14,8% при инфляции 12,3% в целом по Украине, сообщает официальный сайт государственного комитета статистики.

По данным госкомстата, показатель инфляции в 2009 году по областям был таким: АР Крым – 14,8%, Одесская область – 14,4%, Севастополь – 13,9%, Львовская область, Киев – 13,4%, Донецкая область – 13,1%, Днепропетровская, Запорожская и Хмельницкая области – 13%, Харьковская область – 12,9%, Николаевская, Луганская и Полтавская области – 12,8%, Черниговская область – 12,7%, Херсонская область – 12,6%, Ривненская область – 12%, Житомирская область – 11,9%, Закарпатская область – 11,8%, Черкасская область – 11,5%, Винницкая и Тернопольская области – 11,2%, Сумская область – 10,8%, Ивано-Франковская область – 10,3%, Черновицкая область – 10,1%, Волынская область –10%, Кировоградская область – 9,7%, Киевская область – 9,5%.

В декабре 2009 года против ноября самая высокая инфляция зафиксирована в Днепропетровской, Сумской и Хмельницкой областях – 1,3%, самая низкая – в Ивано-Франковской области и Киеве – 0,5%, сообщает ведомство.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), в 2009 году – 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).