Регионалы знают, сколько нарушений найдет БЮТ на выборах в Крыму

Партия регионов подозревает Блок Юлии Тимошенко в намерении сфальсифицировать в Крыму результаты голосования на президентских выборах.

«Бютовцы не могут не понимать, что наиболее провальными для действующего премьера будут результаты голосования в Крыму. Развернута масштабная подготовка к искажению будущего результата», - говорится в заявлении пресс-службы крымской организации Партии регионов.

«Члены комиссий, утвержденные по квоте кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО, получили указание оформить не менее пяти протоколов о нарушениях в день голосования на каждом участке, даже если таковых не будет происходить вообще», - говорят «регионалы», ссылаясь на поступающую из крымских избиркомов информацию.

«Затем такие протоколы могут стать основанием для признания выборов несостоявшимися и отмены их результатов по отдельным участкам», - заявила пресс-служба.

Крымский штаб кандидата в президенты ТИМОШЕНКО опроверг заявление Партии регионов.

«Информация не отвечает действительности. Никаких таких установок крымский штаб (ТИМОШЕНКО) не давал», - сказал сотрудник штаба.

По его словам, «регионалы» начали «что-то придумывать» в ответ на ранее озвученную информацию БЮТ о намерении крымского штаба Виктора ЯНУКОВИЧА сфальсифицировать результаты голосования в автономии.

«Заявление крымского штаба Партии регионов сделано, чтобы отвлечь внимание (от проблемы), чтобы не рассказывать, почему они так усиленно добиваются голосования на дому без справки», - считают в штабе ТИМОШЕНКО.

Ранее руководитель крымского штаба ТИМОШЕНКО Андрей СЕНЧЕНКО заявил, что с 5-го января «в Крыму массово поступают заявления о голосовании на дому, в среднем более 50 заявлений на каждый избирательный участок, этот процесс проходит практически во всех избирательных комиссиях, а организатор его - Партия регионов». «Нам даже известен план голосов, которые они хотят добавить себе за счет этой технологии, примерно 150 голосов на участок, что в рамках Крыма составит 200 тысяч голосов», - сказал СЕНЧЕНКО.

Глава крымского штаба ЯНУКОВИЧА Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что «регионалы» не готовят фальсификаций, и назвал комментарий СЕНЧЕНКО бредом.

Выборы в Украине пройдут 17 января.