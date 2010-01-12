Тимошенко соберет майдан в случае поражения – Азаров

Юлия ТИМОШЕНКО попытается занять президентский пост в Украине с помощью протестных акций и судебного противостояния, считает депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

«Она не скрывает в своем узком кругу, что выборы (ею) проиграны», - сказал АЗАРОВ во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

По его мнению, ТИМОШЕНКО рассчитывает на приход к власти «через суды, через майданы». «Не будет этого», - подчеркнул АЗАРОВ, отметив: у регионалов «достаточно сил» для недопущения подобного развития событий.

«Мы подали заявку, что на том же самом Майдане (в Киеве) мы также развернем часть своих сторонников в такой мере, в какой это будет необходимо, и будем предпринимать те действия, которые диктуются Конституцией Украины, законодательством, чтобы не допустить насильственного захвата власти проигравшей стороной. Наши сторонники могут быть убеждены, что при их активной поддержке мы их победу не позволим оспорить», - отметил АЗАРОВ.