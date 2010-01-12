Януковичу не о чем дебатировать с истеричкой Тимошенко – Азаров
Регионал пояснил действия шефа
|Соратник Януковича считает Тимошенко истеричкой
«О чем дебатировать с человеком, у которого нет аргументов, кроме шапок, которые она сама же придумала, потому что ЯНУКОВИЧ к шапкам никакого отношения не имеет, (кроме) "Межигорья" - темы, которую она сама придумала», - сказал депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов во вторник на пресс-конференции в Симферополе.
АЗАРОВ считает, что для ТИМОШЕНКО дебаты с лидером оппозиции интересны, поскольку она таким образом хочет подтянуть свой рейтинг и «солидно смотреться вместе с ЯНУКОВИЧЕМ».
«ЯНУКОВИЧ - солидный политик, политический тяжеловес. За ним стоит успешный опыт работы в качестве премьер-министра», - сказал АЗАРОВ. ТИМОШЕНКО, отметил он, дважды занимая премьерский пост, «дважды валила экономику».
АЗАРОВ считает, что и ему с ТИМОШЕНКО не о чем дебатировать.
Политик напомнил, как осенью прошлого года принимал участие в одном ток-шоу с премьером и пытался поговорить с ней на экономические темы. «На моих глазах она превратилась в истеричку», - сказал «регионал». По словам АЗАРОВА, ТИМОШЕНКО отказывалась отвечать на вопросы, касающиеся экономики, при этом попрекала его государственной дачей. Член Партии регионов заявил, что не приватизировал госдачу, а арендует ее.
11 января ТИМОШЕНКО назвала ЯНУКОВИЧА трусом из-за его нежелания участвовать с ней в дебатах.
12 января ТИМОШЕНКО сообщила, что обратилась к телеканалам «Интер» и ICTV с просьбой предоставить возможность проведения теледебатов с ЯНУКОВИЧЕМ в прямом эфире.