Януковичу не о чем дебатировать с истеричкой Тимошенко – Азаров

Кандидат на пост президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не соглашается на теледебаты с конкурентом на выборах, действующим премьером Юлией ТИМОШЕНКО, поскольку ему с ней не о чем говорить, заявляет «регионал» Николай АЗАРОВ.

«О чем дебатировать с человеком, у которого нет аргументов, кроме шапок, которые она сама же придумала, потому что ЯНУКОВИЧ к шапкам никакого отношения не имеет, (кроме) "Межигорья" - темы, которую она сама придумала», - сказал депутат Верховной Рады из фракции Партии регионов во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

АЗАРОВ считает, что для ТИМОШЕНКО дебаты с лидером оппозиции интересны, поскольку она таким образом хочет подтянуть свой рейтинг и «солидно смотреться вместе с ЯНУКОВИЧЕМ».

«ЯНУКОВИЧ - солидный политик, политический тяжеловес. За ним стоит успешный опыт работы в качестве премьер-министра», - сказал АЗАРОВ. ТИМОШЕНКО, отметил он, дважды занимая премьерский пост, «дважды валила экономику».

АЗАРОВ считает, что и ему с ТИМОШЕНКО не о чем дебатировать.

Политик напомнил, как осенью прошлого года принимал участие в одном ток-шоу с премьером и пытался поговорить с ней на экономические темы. «На моих глазах она превратилась в истеричку», - сказал «регионал». По словам АЗАРОВА, ТИМОШЕНКО отказывалась отвечать на вопросы, касающиеся экономики, при этом попрекала его государственной дачей. Член Партии регионов заявил, что не приватизировал госдачу, а арендует ее.

11 января ТИМОШЕНКО назвала ЯНУКОВИЧА трусом из-за его нежелания участвовать с ней в дебатах.

12 января ТИМОШЕНКО сообщила, что обратилась к телеканалам «Интер» и ICTV с просьбой предоставить возможность проведения теледебатов с ЯНУКОВИЧЕМ в прямом эфире.