Самолет с неисправным шасси совершил посадку в Крыму
09:32, 12 января 2010Крым
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Экипаж и пассажиры не пострадали
Легкий самолет, у которого при вылете из киевского аэропорта «Борисполь» не закрылось шасси, успешно приземлился в Симферополе. Пострадавших нет.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, на борту самолета находились трое членов экипажа и четверо пассажиров.
Информация о неисправном шасси поступила в МЧС в 19.10 понедельника.
«Для предупреждения возможных последствий аварийной посадки были задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава», - отметила пресс-служба.
В 19.27 самолет осуществил посадку в аэропорте «Симферополь».
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