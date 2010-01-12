Самолет с неисправным шасси совершил посадку в Крыму

Легкий самолет, у которого при вылете из киевского аэропорта «Борисполь» не закрылось шасси, успешно приземлился в Симферополе. Пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, на борту самолета находились трое членов экипажа и четверо пассажиров.

Информация о неисправном шасси поступила в МЧС в 19.10 понедельника.

«Для предупреждения возможных последствий аварийной посадки были задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава», - отметила пресс-служба.

В 19.27 самолет осуществил посадку в аэропорте «Симферополь».