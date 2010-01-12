«Артек» требует от милиции не впутывать лагерь в скандал

«Артек» расценивает появление информации Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму о проверке финансовой деятельности детского центра как попытку втянуть его в скандал.

«Создается впечатление, что вся «сенсационная» информация, которую в последнее время все чаще связывают с Международным детским центром, имеет целью отвлечь внимание общественности от реальных проблем «Артека», в том числе и от нерешенных до конца земельных вопросов», - заявила пресс-служба лагеря.

В понедельник милиция сообщила о проверке финансовой деятельности «Артека» за несколько прошлых лет. В информации указывалось, что КРУ, проверяя «Артек», обнаружило с 1 марта 2005 по 1 сентября 2007 года финансовых нарушений на сумму 301,6 млн. грн. Милиция получила доступ к результатам проверки. «По фактам, обнаруженным КРУ, проводится дополнительная проверка. Уже сейчас можно констатировать, что милицией Ялты обнаружен и официально задокументирован факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму 10 млн. грн.», - говорилось в сообщении.

В пресс-службе «Артека» отметили, что в сентябре 2006 года лагерь возглавил Борис НОВОЖИЛОВ. Он инициировал проверку предприятия Контрольно-ревизионным управлениям Украины. С конца 2006 года КРУ отмечает улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности детского центра, говорится в сообщении.

Ряд финансовых коэффициентов, в том числе рентабельности, в 2005 году имели отрицательное значение, за 2006 год и в первом полугодии 2007 года стали положительными.

«Показатели, характеризующие производственный потенциал предприятия, его платежеспособность, ликвидность, рентабельность, в основном свидетельствуют о преодолении финансового кризиса «Артеком» 2005-2006 годов, в его деятельности прослеживаются позитивные тенденции», - говорится в акте КРУ.

В настоящее время на территории «Артека» не проводится ни одной дополнительной проверки, заявляет лагерь.

Информация крымской милиции о нецелевом использовании средств не имеет под собой никаких оснований, заявляет пресс-служба лагеря. 10 млн. грн. бюджетных средств были использованы по целевому назначению в соответствии с паспортом бюджетной программы, приказом министерства финансов Украины и распоряжения органа управления.