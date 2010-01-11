В школах Севастополя после карантина возобновлены занятия

Во школах Севастополя, где учащиеся из-за карантина пропустили пять учебных недель, в понедельник возобновлены уроки, сообщила УНИАН заместитель начальника управления образования и науки городской администрации Жанна СЛЮСАР.

«По оперативным данным районных отделов образования, все школы приступили к обучению. Во всех школах удовлетворительный температурный режим, созданы условия для продолжения учебы, и практически все дети явились в школу», - сказала она.

«Потеряно достаточно много времени, примерно пять недель учебного процесса, а это довольно-таки обширный пласт учебного материала. И мы, конечно же, рекомендуем всем школам вначале января продолжить изучение самых важных, не изученных тем в первом семестре - за счет уплотнения программы», - отметила СЛЮСАР.

«Чтобы «догнать» учебный материал, мы предлагаем использовать резервные часы, которые могут быть использованы на экскурсии, практические работы», - сказала чиновник.

Одна из мер - сокращение весенних каникул на три дня.

«И как вариант - но об этом пока рано говорить - в июне на несколько дней будет продлен второй семестр. Кроме 9-х и 11-х классов. В 9-х классах - государственная итоговая аттестация, или выпускные экзамены, в 11-х классах - тестирование, поэтому там учебный процесс, конечно, продлеваться не будет», - добавила заместитель начальника управления.