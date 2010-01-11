Власть Севастополь не может помешать голосованию людей с двойным гражданством

Власть Севастополя не в состоянии воспрепятствовать лицам с двойным гражданством голосовать на выборах президента Украины, заявил первый заместитель председателя городской администрации Владимир КАЗАРИН.

«Ни госадминистрация, ни работники избирательных участков не имеют ни инструментов, ни информации, ни механизмов для того, чтобы там, на избирательном участке, проводить какую бы то ни было проверку. Это выходит за пределы нашей компетенции однозначно», - сказал чиновник на брифинге, передает УНИАН.

«Если гражданин приходит, предъявляет паспорт с пропиской, и все соответствует ведомости, то он получает бюллетень и голосует», - отметил КАЗАРИН.

По мнению чиновника, выявление людей с двойным гражданством входит в компетенцию тех органов, которые сегодня поднимают вопрос о недопустимости их волеизъявления.

«Подняв эту проблему, Служба безопасности, наверное, в повестку дня и поставила для себя соответствующий перечень мероприятий, результатом которого должно стать приведение в соответствие с законом вопросов гражданства людей, проживающих в Севастополе», - сказал он.

«Вопрос выявления граждан с двумя паспортами, с двойным гражданством - это довольно трудный процесс, поскольку, хотя украинское законодательство и требует, чтобы у человека было одно гражданство, при этом не прописан никакой механизм принуждения к определению с гражданством», - заявил КАЗАРИН.