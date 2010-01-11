Тимошенко собирается в Севастополь

14 января ожидается приезд в Севастополь премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сообщил первый заместитель председателя городской администрации Владимир КАЗАРИН.

«Цель ее поездки рабочая: наш ипотечный дом на улице Кесаева, который достраивался за счет средств ипотеки, жилье для города (очевидно, имеется в виду церемония сдачи дома), и на открытие газового дюкера», - сказал чиновник на брифинге в понедельник, передает УНИАН.

«Как премьер-министра мы ее сопровождаем, это предписывает порядок, и мы этот порядок исполняем, хотя кто-то может сделать замечание, что она одновременно кандидат в президенты Украины. Но она приезжает к нам в рабочее время, в рабочем статусе, не как человек, взявший отпуск для избирательной кампании», - добавил КАЗАРИН.

Председатель администрации Сергей КУНИЦЫН на аппаратном совещании также сообщил, что 14 января возможен визит ТИМОШЕНКО.