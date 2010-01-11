Пожарные Крыма получили 8 новых машин
18:29, 11 января 2010Крым
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Пять автоцистерн, два автомобиля быстрого реагирования и реанимобиль получили крымские спасатели от министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, сообщила пресс-служба управления МЧС.
"Сегодня, когда более 50% пожарной техники устарело и исчерпало свой моторесурс, получить в подарок новые автомобили - для нас событие", - отметил начальник крымского управления Александр МАЗИЛИН.
Машины достались пожарным Бахчисарая, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии и Ялты.
Реанимационный автомобиль передан аварийно-спасательному отряду спецназначения крымского управления МЧС. Он оснащен кардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором.
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