Налоговая описала четырехэтажную гостиницу на ЮБК

Имущество нелегальной четырехэтажной мини-гостиницы и четырех корпусов пансионата описали сотрудники налоговой милиции в Ялте, имущество турбазы - на Ангарском перевале, сообщила пресс-служба крымского управления.

Хозяйка гостиницы, не имея документов, сдавала жилье по 200 гривен в сутки. "Составлен протокол, согласно которому описано здание мини-гостиницы - 4 этажа, 6 номеров, 12 койко-мест - до решения вопроса согласно законодательству", - отметили в налоговой.

Подобное нарушение обнаружено в одном из пансионатов. Его работник расселял туристов, не имея документов на этот вид бизнеса. С гостей Ялты он брал по 60 гривен. "Описано 4 корпуса пансионата - 21 номер, 84 койко-мест", - информирует пресс-служба.

В районе Ангарского перевала на одной из турбаз незаконно предоставлялись услуги по кратковременному проживанию отдыхающих. С туристов там брали по 40 гривен. "Описано 4 одноэтажных деревянных домика, деревянный двухэтажный дом, каменный одноэтажный дом - всего 31 номер на 90 койко-мест", - сообщила налоговая.

Материалы проверок готовятся для передачи в суд.