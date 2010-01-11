300 литров сомнительного вина изъяли в Ялте

17:34, 11 января 2010
Крым
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Товар пользуется спросом круглый год

Около 300 литров вина сомнительного качества изъяли у жительницы Ялты сотрудники налоговой милиции, сообщила пресс-служба крымского управления.

Алкоголь в пластиковых бутылках продавался без разрешительных документов.

"Местная жительница предлагала двухлитровые баллоны с вином различного наименования по цене 30 гривен", - сказано в сообщении.

Фальсификат на сумму 9 тысяч гривен изъят.

Материалы дела налоговая направит в суд.

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