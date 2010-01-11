Три иконы XIX века изъяли у израильтянки в аэропорте в Крыму
14:36, 11 января 2010Крым
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Ценности обнаружил рентген-аппарат
Попытку незаконного вывоза из Украины трех старинных икон пресекли в аэропорте Симферополя сотрудники крымской таможни, сообщила пресс-служба ведомства.
Две иконы «Богородица с младенцем» и икона «Снятие с креста...» лежали в сумке среди личных вещей у гражданки Израиля. Ценности обнаружил рентген-аппарат.
«Уникальные вещи пассажирка улетавшего в Стамбул рейса не указала в таможенной декларации. Более того, даже не заявила о них устно при прохождении «зеленого коридора», нарушив таким образом таможенное законодательство Украины», - говорится в сообщении.
Иконы изъяты. Составлен административный протокол.
Предварительная экспертиза показала, что иконы относятся к началу XIX века.
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