Три иконы XIX века изъяли у израильтянки в аэропорте в Крыму

Попытку незаконного вывоза из Украины трех старинных икон пресекли в аэропорте Симферополя сотрудники крымской таможни, сообщила пресс-служба ведомства.

Две иконы «Богородица с младенцем» и икона «Снятие с креста...» лежали в сумке среди личных вещей у гражданки Израиля. Ценности обнаружил рентген-аппарат.

«Уникальные вещи пассажирка улетавшего в Стамбул рейса не указала в таможенной декларации. Более того, даже не заявила о них устно при прохождении «зеленого коридора», нарушив таким образом таможенное законодательство Украины», - говорится в сообщении.

Иконы изъяты. Составлен административный протокол.

Предварительная экспертиза показала, что иконы относятся к началу XIX века.