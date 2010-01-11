Конвертцентр с оборотом 13 миллионов обнаружили в Крыму

Конвертационный центр с оборотом более 13 млн. грн. ликвидировали в Симферополе сотрудники налоговой милиции и службы безопасности Украины.

"Конвертцентр, созданный на базе одного из предприятий, обналичивал денежные средства клиентам и забирал 5-6% от каждой операции в виде платы за услуги или же за 1-2% осуществлял дальнейший транзит безналичных денег. Государству наносился ущерб в виде непоступления налогов в особо крупных размерах", - сообщила пресс-служба управления налоговой милиции Крыма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".