У Тимошенко пугают майданом

Председатель избирательного штаба кандидата на пост президента Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что в случае массовых фальсификаций результатов выборов люди выйдут на "настоящий майдан".

"Если результаты будут объективными, мы примем любой результат, потому что это волеизъявление наших граждан. Другой вопрос, если снова попробуют фальсифицировать выборы, попробуют делать массовые фальсификации и, к сожалению, последние решения регионалов в ЦИК могут это засвидетельствовать, тогда, я думаю, что это уже наш вопрос организационный, тогда люди снова защитят свой выбор. Я бы очень советовал представителям Партии регионов не баловаться этими делами", - заявил ТУРЧИНОВ в эфире Тві, сообщила пресс-служба телеканала.

"Готовит акции (протеста) заранее тот, кто готовится проигрывать", - сказал он, комментируя намерения Партии регионов организовать "антимайдан" в Киеве.

"Имея реальные социологические исследования, прогнозы, "регионы" понимают, что победа для них - очень призрачная, именно поэтому они готовятся блокировать Верховную Раду, ЦИК, подали заявку на пикетирование Верховного суда, Высшего админсуда, то есть они готовят попытку силовым путем изменить волеизъявление", - заявил первый вице-премьер-министр правительства ТИМОШЕНКО.

ТУРЧИНОВ подчеркнул, что "настоящий майдан" возможен лишь тогда, когда нарушаются конституционные права граждан. "Искусственные майданы невозможны, это будет неискренне и нерезультативно", - сказал он.