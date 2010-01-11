Заграничные вояжи мэра Симферополя интересуют милицию

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму проводит проверку использования бюджетных средств мэром Симферополя Геннадием БАБЕНКО на зарубежные поездки в 2006-2009 годах.

В сообщении пресс-службы крымской милиции говорится, что с 2006 по 2009 годы чиновник «осуществил 41 поездку за границу».

«Только за прошедший год за границей БАБЕНКО пробыл около четырех месяцев», - утверждают в крымском управлении МВД.

Из 41 поездки за рубеж «две он осуществил как частное лицо, а остальные значатся как служебные и деловые», при этом мэр «игнорирует запросы» милиции и «отказывается предоставлять» ей документы, явившиеся основанием «для служебных командировок, которые профинансированы за счет бюджета города», говорится в сообщении.